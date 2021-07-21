УЕФА представил десятку лучших голов сезона-2020/2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил десятку лучших голов, забитых в турнирах под эгидой организации в сезоне-2020/2021. Ролик доступен в YouTube-аккаунте УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Twitter-аккаунте УЕФА предлагается проголосовать за лучший гол минувшего сезона. Среди авторов забитых мячей - Поль Погба из сборной Франции, Паулинью из "Браги", форвард "Рейнджерс" Кемар Руф, Делле Алли из "Тоттенхэма", нападающий "Порту" Мехди Тареми, Лоренцо Инсинье из сборной Италии, Феррао из мини-футбольной "Барселоны" и другие.