https://news.day.az/sport/1364495.html Китай возглавил медальный зачет после первого дня Олимпиады
Китай возглавил медальный зачет после первого дня Олимпиады
Сборная Китая возглавила неофициальный медальный зачет после первого дня Олимпиады в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, китайские спортсмены завоевали три золотых и одну бронзовую медали. Второе-третье место делят между собой команды Японии и Италии. В их активе по одной золотой и одной серебряной награде.
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