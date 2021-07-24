Китай возглавил медальный зачет после первого дня Олимпиады

Сборная Китая возглавила неофициальный медальный зачет после первого дня Олимпиады в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, китайские спортсмены завоевали три золотых и одну бронзовую медали. Второе-третье место делят между собой команды Японии и Италии. В их активе по одной золотой и одной серебряной награде.