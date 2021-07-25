https://news.day.az/sport/1364598.html На Играх-2020 обнаружен первый участник соревнований с коронавирусом
На Играх-2020 обнаружен первый участник соревнований с коронавирусом
Представитель Нидерландов Финн Флорин стал первым спортсменом на Олимпийских играх в Токио, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию после участия в соревнованиях. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что спортсмен уже покинул Олимпиаду.
За последние сутки был выявлен коронавирус у десяти человек, имеющих отношение к Играм-2020.
Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.
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