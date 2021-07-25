На Играх-2020 обнаружен первый участник соревнований с коронавирусом

Представитель Нидерландов Финн Флорин стал первым спортсменом на Олимпийских играх в Токио, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию после участия в соревнованиях. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спортсмен уже покинул Олимпиаду.

За последние сутки был выявлен коронавирус у десяти человек, имеющих отношение к Играм-2020.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.