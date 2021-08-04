Месси согласился остаться в "Барселоне" с понижением зарплаты

Неопределенность по поводу дальнейшей судьбы одного из самых известных футболистов современности Лионеля Месси может официально разрешиться уже в ближайшие дни, пишет "Советский спорт".

По данным источников издания, руководство "Барселоны" нашло компромисс с аргентинским нападающим клуба. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" согласился на понижение своей зарплаты в два раза.

При этом он все равно будет получать за один сезон около 60 млн евро. Планируется, что каталонский клуб заключит с Месси контракт на пять лет.

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, отмечают испанские журналисты. Руководство клуба ведет переговоры с другими игроками, чтобы получить возможность снизить общую зарплатную ведомость "Барселоны".

Напомним, что Месси в прошлом сезоне провел 47 матчей. В них он забил 38 голов и сделал 14 результативных передач.