Кипрские фанаты устроили беспорядки на матче АЕЛ-Карабах

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между кипрским АЕЛ и азербайджанским "Карабахом" в Ларнаке был прерван в добавленные минуты второго тайма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, сразу после гола "Карабаха" на 3-й из шести добавленных минут, техническая зона АЕЛ "взорвалась" недовольством, а после этого к ним подключились и местные болельщики.

Когда ситуация вроде как улеглась, один из фанатов с трибун что-то выкрикнул в сторону технической зоны агдамцев, чем вызвал гнев сначала главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова, а затем и всей гостевой команды.

Команды покинули поле. В настоящее время матч приостановлен.