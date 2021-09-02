https://news.day.az/sport/1375621.html Пчёлы напали на футболистов в Боливии - ВИДЕО
Пчёлы напали на футболистов в Боливии - ВИДЕО
Пчёлы напали на футболистов в Боливии - из-за этого им пришлось прервать игру.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", спортсмены спасались от роя как могли: бегали по полю, отмахивались футболками, поливали друг друга водой и даже использовали факел.
В итоге насекомые покинули стадион, но осадочек у футболистов остался.
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