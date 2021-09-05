https://news.day.az/sport/1376391.html На Паралимпиаде в Токио зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
На Паралимпиаде в Токио зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
Тесты на коронавирус четырех человек на Паралимпийских играх в Токио показали положительный результат за последние сутки. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ни одного случая заражения среди спортсменов не выявлено. Как отмечается в отчете оргкомитета, заразились два подрядчика, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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