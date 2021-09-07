Федор Емельяненко поступает в российский вуз

Боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает источник, спортсмен подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение. Емельяненко предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд - 39-6-0-1.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.