https://news.day.az/sport/1378648.html Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на Играх стран СНГ
Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на Играх стран СНГ
Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на проходящих в российской Казани Первых играх стран СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четвертьфинале азербайджанская команда одолела сборную Кыргызстана со счетом 5:1, в полуфинале - сборную Казахстана (5:3). Уступив в финале команде Узбекистана со счетом 3:5, азербайджанская сборная завершила соревнования на втором месте.
Отметим, что Первые игры стран СНГ завершатся 11 сентября.
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