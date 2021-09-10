Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на Играх стран СНГ

Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на проходящих в российской Казани Первых играх стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четвертьфинале азербайджанская команда одолела сборную Кыргызстана со счетом 5:1, в полуфинале - сборную Казахстана (5:3). Уступив в финале команде Узбекистана со счетом 3:5, азербайджанская сборная завершила соревнования на втором месте.

Отметим, что Первые игры стран СНГ завершатся 11 сентября.