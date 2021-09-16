Сегодня «Карабах» встретится с «Базелем»
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет первый матч в группе H Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют дома со швейцарским "Базель".
20:45 КАРАБАХ (Азербайджан) - БАЗЕЛЬ (Швейцария)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья - Эрик Ламбрехтс (Бельгия).
Карабах (ориентировочный состав): Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Кевин Медина, Аббас Гусейнов, Торал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Кади, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.
Базель (ориентировочный состав): Хайнц Линднер, Фабиан Фрай, Анди Пельмар, Михаэль Ланг, Рауль Петретта, Пайтим Касами, Таулянт Джака, Дэн Ндой, Валентин Штакер, Матиас Паласиос, Артур Кабрал.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре