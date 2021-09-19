Умер чемпион мира и лучший бомбардир первенства Англии

Бывший нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттнехэм Хотспур" Джимми Гривз умер в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте столичной команды. Причины смерти экс-футболиста не сообщаются, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе сборной Англии Гривз стал чемпионом мира 1966 года. Он является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). Также ему принадлежит рекорд по голам за "Тоттенхэм". Форвард шесть раз становился лучшим бомбардиром первенства страны. За национальную команду он сыграл в 57 матчах, в которых забил 44 мяча.

В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола.

Также Гривз выступал за лондонские клубы "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед", "Милан", "Брентвуд", "Челмсфорд Сити", "Барнет" и "Вудфорд Таун".