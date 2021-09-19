Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Федерация футбола Турции объявила о назначении Штефана Кунца главным тренером национальной сборной.

Завтра немецкий специалист проведет пресс-конференцию.

Отметим, после проигрыша Нидерландам со счетом 1:6 в отборочном цикле чемпионата мира Шенол Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера сборной Турции.