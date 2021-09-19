https://news.day.az/sport/1381606.html Назначен новый главный тренер сборной Турции
Назначен новый главный тренер сборной Турции
Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Федерация футбола Турции объявила о назначении Штефана Кунца главным тренером национальной сборной.
Завтра немецкий специалист проведет пресс-конференцию.
Отметим, после проигрыша Нидерландам со счетом 1:6 в отборочном цикле чемпионата мира Шенол Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера сборной Турции.
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