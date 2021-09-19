Красивый гол Махира Эмрели стал победным в матче чемпионата Польши

В матче 8-го тура чемпионата Польши варшавская "Легия" одержала победу на своем поле над командой "Гурник Ленчна" - 3:1, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

На 11-й минуте Павел Барановски отправил мяч в свои ворота, а на 27-й Эрнест Мучи сделал счет 2:0 в пользу "Легии". В конце первого тайма "Гурник" право на пенальти, который реализовал Бартош Шпенчка. Окончательный результат хозяева установили на 79-й минуте, когда отличился Махир Эмрели.

После 6 проведенных матчей команда из Варшавы имеет в активе 9 очков (3 победы и 3 поражения).