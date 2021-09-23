https://news.day.az/sport/1383036.html Победный гол Махира Эмрели в Кубке Польши - ВИДЕО
Победный гол Махира Эмрели в Кубке Польши - ВИДЕО
"Легия" обыграла "Вигры Сувалки" в матче 1/32 финала Кубка Польши по футболу, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Встреча, прошедшая в Сувалках, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Кацпер Костож (42-я минута), Лирим Кастрати (65) и Махир Эмрели (80), у проигравших отличился Кацпер Михальский (39).
Представляем вашему вниманию кадры победного гола азербайджанского футболиста:
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