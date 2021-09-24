https://news.day.az/sport/1383812.html Команда «Вугар Гашимов» завоевала бронзовую медаль клубного Кубка Европы - ФОТО
Команда «Вугар Гашимов» завоевала бронзовую медаль клубного Кубка Европы - ФОТО
Азербайджанская команда завоевала бронзовую медаль на клубном Кубке Европы среди шахматистов-мужчин в Струге (Македония).
Как передает Trend, в 7-м туре представляющая Азербайджан команда "Вугар Гашимов" победила македонский "Алкалоид" и, заработав 11 очков, заняла 3-е место.
Напомним, что на клубном Кубке Европы по шахматам среди мужчин соревновались 38 команд.
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