Команда «Вугар Гашимов» завоевала бронзовую медаль клубного Кубка Европы

Азербайджанская команда завоевала бронзовую медаль на клубном Кубке Европы среди шахматистов-мужчин в Струге (Македония).

Как передает Trend, в 7-м туре представляющая Азербайджан команда "Вугар Гашимов" победила македонский "Алкалоид" и, заработав 11 очков, заняла 3-е место.

Напомним, что на клубном Кубке Европы по шахматам среди мужчин соревновались 38 команд.