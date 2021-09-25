Первую гонку этапа "Формулы-2" в Сочи перенесли из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Машины вернулись в паддок. Отмечается, что новое время старта пока неизвестно. По информации РИА Новости, причиной переноса гонки стало то, что к месту ее проведения не могут добраться вертолеты, которые необходимы для обеспечения медицинских служб.

24 сентября британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон совершил наезд на механика команды во время второй сессии свободных заездов на Гран-при Сочи. Спортсмен не смог вовремя полностью остановить болид. В итоге механик оказался на асфальте, но тут же самостоятельно поднялся.