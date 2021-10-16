Азербайджанские дзюдоисты едут в Париж

Сегодня в Париже начинается один из самых статусных турниров в международном календаре дзюдо. "Большой шлем" в столице Франции уже давно называют малым чемпионатом мира, на него, как правило, съезжаются лучшие из лучших. И хотя на сей раз надо сделать поправку на недавнюю Олимпиаду, там будет на кого посмотреть. Включая и азербайджанских спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ azerisport.сom, в этом году соревнование отмечает круглую дату - 50 лет со дня первого проведения. На него заявились 283 участника из 46-ти стран, а наша команда будет представлена девятью дзюдоистами. Трое из них являются участниками Игр в Токио - Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Причем, наш супертяжеловес уже выигрывал награду парижского турнира два года назад, когда стал третьим.

Также в составе есть еще один дзюдоист, завоевывавший медаль на этом турнире. Речь идет о Хидаяте Гейдарове (73 кг), примерившим бронзу в 2017-м году. Постолимпийский цикл он начал с победы на Гран-при Загреба, где первое место занял и Мехтиев, однако на "Большом шлеме" конкуренция будет на порядок выше.

К тому же категория до 73 кг будет в Париже самой массовой, в ней поборется 31 участник, а главным фаворитом называется экс-чемпион мира Соичи Хашимото, который на протяжении двух циклов показывает впечатляющие результаты, но неизменно проигрывает конкуренцию за место в олимпийском составе сборной Японии феноменальному Шохеи Оно.

Турнир будет первой большой проверкой для нового тренерского штаба сборной Азербайджана во главе с Мовлудом Миралиевым. После провала в Токио наставнику предстоит формировать состав с прицелом к Играм-2024. Впрочем, об этом говорить пока еще преждевременно, куда важнее текущая подготовка команды. Поэтому Париж во всех смыслах будет серьезным тестом, даже несмотря на то что в легких весах у нас заявлены вчерашние юниоры, не имеющие опыта рейтинговых турниров.

Ну а лидером по количеству участников "Большого шлема" традиционно являются хозяева: на правах организаторов французы заявили 56 дзюдоистов (по 4 в каждой из семи категорий у мужчин и женщин). Второй по численности состава идет команда Монголии (22), а Япония на третьем месте (19).