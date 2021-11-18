Захватывающие выступления и интригующая борьба - лучшие моменты первого дня чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку

В четверг, 18 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый соревновательный день 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнасты демонстрируют захватывающие выступления и сложные прыжковые комбинации. В ходе первого дня соревнований идет интригующая борьба за выход в финалы.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Представляем читателям фото с лучшими моментами первого дня чемпионата мира.