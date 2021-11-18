В Баку определились финалисты ЧМ в прыжках на двойном мини-батуте среди мужчин

В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте среди мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли представители России Михаил Заломин (77.500 балла) и Василий Макарский (77.500 балла), гимнасты из США Рубен Падилья (75.700 балла) и Александр Ренкерт (74.100 балла), испанские спортсмены Дэвид Франко (74.300 балла) и Андрес Мартинес (73.700 балла), аргентинец Федерико Кури (73.300 балла), Диого Кабрал из Португалии (73.200 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.