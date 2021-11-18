В Баку определились финалисты ЧМ среди команд по индивидуальным прыжкам на батуте у мужчин и женщин

В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты среди команд по индивидуальным прыжкам на батуте у мужчин и женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди команд по индивидуальным прыжкам на батуте у мужчин в финал вышли команды из Беларуси (335.700 балла), Японии (328.290 балла), России (326.845 балла), Великобритании (322.080 балла) и Испании (320.845 балла).

Среди команд по индивидуальным прыжкам на батуте у женщин в финал вышли команды из Китая (310.650 балла), Японии (309.150 балла), России (308.055 балла), Канады (302.720 балла) и Франции (293.880 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.