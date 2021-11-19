Команда США в прыжках на двойном мини-батуте у женщин заняла первое место на ЧМ в Баку

Команда США в прыжках на двойном мини-батуте у женщин с результатом 104.900 балла завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С результатом 104.800 балла второе место заняла команда России, на третьей позиции расположилась команда, представляющая Канаду 102.400 балла.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.