В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на двойном мини-батуте и акробатической дорожке

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend

В программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин золотую медаль завоевала Лина Сьоеберг (Швеция), "серебро" у Шелби Нобухара (США), бронзовая медаль досталась Мелании Родригес (Испания).

В программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин первую ступень пьедестала занял Александр Лисицын (Россия), на втором месте Михаил Малкин (Азербайджан), на третьем месте Каден Браун (США).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.