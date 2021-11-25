Посвящаю свою победу памяти шехидов

Свою победу на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку я посвящаю светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов, завоевавший "золото" на соревнованиях в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет, передает Day.Az.

"Соревнования прошли отлично, на позитивной волне. Я доволен результатом и рад завоеванной медали. Мы смогли достичь поставленной цели, это очень хороший результат. Выполняя программу, хотел продемонстрировать свое мастерство, сделать все без ошибок. Это уже моя вторая по счету золотая медаль, завоеванная на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, надеюсь, в будущем продолжать в том же духе", - сказал спортсмен.

Магсуд Магсудов также выразил признательность семье, добавив, что родные его всегда поддерживают и помогают.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.