В Баку пройдет футбольный турнир среди журналистов, деятелей культуры и участников Отечественной войны

На мини-футбольном поле Бакинского олимпийского стадиона 27 ноября в 14.00 состоится открытие футбольного турнира, организованного в рамках спортивного фестиваля İlhamlı qələbələr среди журналистов и медийных личностей в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие организовано Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и BrendSport.

В составе команд будут представители СМИ, культуры и искусства, известные спортсмены (не футболисты) и участники 44-дневной Отечественной войны. Игры пройдут по олимпийской системе. Полуфинал состоится 28 ноября, а финал - 29 ноября.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.