Гимнастки из США заняли все призовые места на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин в возрастной категории 15-16 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Золотую медаль завоевала Джослин Бейн (68.600 балла), "серебро" досталось Розали Тхонгпхей (68.300 балла), бронзовую медаль получила Жаклин Кент (67.500 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.