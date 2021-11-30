Назван лучший нападающий 2021 года

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим нападающим 2021 года.

Как передает Day.Az, это было объявлено на проходящей в Париже церемонии вручения наград France Football.

Эта награда вручалась впервые. Отныне ее будет получать футболист, забивший больше всего мячей за календарный год.

В 2021 году 33-летний поляк стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне он провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал 9 голевых передач.