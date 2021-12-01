В Китае за два месяца до Олимпиады отменили соревнования по фигурному катанию

Ассоциация фигурного катания Китая заявила, что внутренние соревнования по фигурному катанию, которые были запланированы с 6 по 12 декабря, отменены из-за нового штамма коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в опубликованном пресс-релизе в Twitter IFS Magazine.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. С подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.

Также сообщалось, что американские дипломаты намерены бойкотировать Олимпийские игры - 2022. Они мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.