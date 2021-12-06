США могут объявить о дипломатическом бойкоте Игр-2022

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, скоро объявит о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его сведениям, речь будет идти о полном отсутствии американских официальных лиц на Играх. Такое решение позволит послать Китаю четкий сигнал и при этом не лишать спортсменов из США возможности участвовать в соревнованиях. Как ожидается, объявление о бойкоте состоится на этой неделе.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хочет отреагировать на нарушения прав человека в Китае. При этом бойкот не коснется участия спортсменов в соревнованиях.