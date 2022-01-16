Встреча с участием Джоковича появилась в расписании Australian Open

Встреча первого круга турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с участием серба Новака Джоковича появилась в расписании на понедельник. Оно было опубликовано на сайте состязаний, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что Джокович сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Напомним, Новак Джокович приехал на чемпионат Australian Open. У него есть освобождение от вакцинации от коронавируса по медицинским показателям. Однако в Австралии выяснилось, что для поездки в эту страну прививка обязательна. При этом пускают только тех, кто вакцинировался Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.