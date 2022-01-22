Шахрияр Мамедъяров продолжает лидировать в турнире Tata Steel Masters

22 января в городе Вейк-ан-Зее (Нидерланды) прошли встречи в рамках седьмого тура шахматного турнира Tata Steel Masters.

Как сообщает Day.Az, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в очередном туре сыграл вничью с венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом.

Отметим, что после семи туров Мамедъяров лидирует с 4,5 очками. На втором месте - действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Соревнование, проходящее по круговой системе, состоит из 13 туров. В турнире принимают участие 14 шахматистов.