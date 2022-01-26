https://news.day.az/sport/1429897.html "Нефтчи" подпишет игрока российской "Уфы"
Вместе с тем, ряды "нефтяников" досрочно покидает Мамаду Кане, который по контракту принадлежит греческому "Олимпиакосу". Ожидается, что пирейцы отдадут его в аренду в другой клуб.
"Нефтчи" подпишет игрока российской "Уфы"
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" договорился о подписании еще одного игрока.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинцы возьмут в аренду хавбека российской "Уфы" Азера Алиева.
Вместе с тем, ряды "нефтяников" досрочно покидает Мамаду Кане, который по контракту принадлежит греческому "Олимпиакосу". Ожидается, что пирейцы отдадут его в аренду в другой клуб.
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