"Нефтчи" подпишет игрока российской "Уфы"

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" договорился о подписании еще одного игрока.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинцы возьмут в аренду хавбека российской "Уфы" Азера Алиева.

Вместе с тем, ряды "нефтяников" досрочно покидает Мамаду Кане, который по контракту принадлежит греческому "Олимпиакосу". Ожидается, что пирейцы отдадут его в аренду в другой клуб.

