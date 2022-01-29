Адвокат Джоковича опроверг информацию о возбуждении уголовного дела

Горан Драганич, адвокат первой ракетки мира Новака Джоковича, назвал ложью информацию о возбуждении уголовного дела из-за возможной фальсификации ПЦР-теста спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с публикацией в некоторых медиа недостоверной информации, что в отношении Новака Джоковича возбуждено уголовное дело и ведется уголовное расследование, я хотел бы проинформировать общественность, что получил официальное подтверждение от прокуратуры Белграда, что против Новака Джоковича не было возбуждено никаких уголовных дел", - приводит слова адвоката портал danas.rs.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд завершилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.