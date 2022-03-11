ЧМ в Баку: состоялась церемония награждения победителей среди женских и мужских пар

11 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике среди женских и мужских пар в программе комбинированного упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женских пар первую ступень пьедестала почета заняли представительницы Португалии Рита Феррейра и Ана Тейшейра. На втором месте - женская пара из Венгрии Дорина Бернат и Ноэми Стэттнер, на третьем - дуэт из Казахстана Александра Рудакова и Дамира Талгат.

Среди мужских пар золотой медали удостоен дуэт из США - Брайден МакДугалл и Энджел Феликс, серебряные медали достались представителям Казахстана Вадиму Шульяру и Даниэлю Дилу, "бронза" - у азербайджанских гимнастов Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.