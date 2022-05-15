Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет

Аргентинский нападающий Макси Ролон, чьим последним клубом в карьере был иракский "Аль-Дивания", погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летний Ролон погиб вместе со своим братом. Автомобиль с футболистом вылетел с дороги и врезался в дерево. В "Барселоне", чьим воспитанником был Ролон, подтвердили информацию в субботу: 14 мая.

Ролон играл в Бразилии, Чили, Эквадоре. В иракском "Аль-Дивании" аргентинец не провел ни одного матча.

Ролон известен по выступлениям за резервную команду "Барселоны" В ее составе он провел 24 матча и забил два гола. Ролон находился в системе каталонского клуба с 2007 года.