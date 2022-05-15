https://news.day.az/sport/1462033.html Эмрели стал чемпионом Хорватии
Победа позволила "Динамо" набрать 76 очков и за один тур до финиша досрочно оформить чемпионство.
Эмрели стал чемпионом Хорватии
В Хорватии прошел ряд матчей 35-го тура чемпионата страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, загребское "Динамо", за которое выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, сыграло на выезде с "Шибеником". Встреча завершилась победой гостей - 2:0. Эмрели весь матч провел на скамейке запасных.
Победа позволила "Динамо" набрать 76 очков и за один тур до финиша досрочно оформить чемпионство.
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