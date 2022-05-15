Эмрели стал чемпионом Хорватии

В Хорватии прошел ряд матчей 35-го тура чемпионата страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, загребское "Динамо", за которое выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, сыграло на выезде с "Шибеником". Встреча завершилась победой гостей - 2:0. Эмрели весь матч провел на скамейке запасных.

Победа позволила "Динамо" набрать 76 очков и за один тур до финиша досрочно оформить чемпионство.

