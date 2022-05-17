Проводятся тренинги для маршалов Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку операционная компания Baku City Circuit и Бакинский клуб маршалов приступили к проведению мероприятий и тренингов для повышения квалификации и опыта маршалов.

Как сообщили Day.Az в МЧС, с 14 мая в академии ведомства при поддержке министерства в течение четырех дней проводятся учения для маршалов, специализирующихся в области противопожарной защиты и спасения.

Целью тренингов, проводимых под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления МЧС полковника Агали Гусейнова, является проверка реальности оперативных планов и планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций во время соревнований, повышение профессионализма маршалов по предотвращению пожаров и оперативной ликвидации их последствий.

В этих учениях, состоящих из теоретической и практической частей, принял участие 191 человек. Учебно-методический персонал по специальной подготовке академии выступил перед участниками тренингов с презентациями по повышению навыков в сфере чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности, предотвращения таких происшествий и организации аварийно-спасательных работ.

В практической части были наглядно разъяснены правила поведения при чрезвычайных ситуациях, в том числе правила обращения со специальными машинами и средствами, используемыми в пожарно-спасательных работах.