Так выглядит обновленный газон стадиона Туран-Товуза

Сегодня АФФА приступила к обновлению искусственного покрытия на Городском стадионе Товуза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, после сноса существующего газона будет установлен новый газон, соответствующий стандартам.

Напомним, что на этом стадионе будет проводить матчи футбольный клуб "Туран-Товуз", который после многолетнего перерыва возвращается в премьер-лигу Азербайджана.

