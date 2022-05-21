ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" сделал очередное предложение по новому контракту Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Eurosport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, руководство клуба из столицы Франции предложило форварду зарплату 100 млн евро в год после уплаты налогов и подписной бонус 300 млн евро. Также сообщается, что футболист сможет распоряжаться частью имиджевых прав.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 32 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

Контракт нападающего с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 160 млн евро.