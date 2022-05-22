Руководство чемпионата Испании подаст жалобу в УЕФА на ПСЖ

Продление контракта французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" с форвардом Килианом Мбаппе подрывает экономическую устойчивость европейского футбола, а также ставит под угрозу мировую спортивную целостность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении руководства чемпионата Испании, которое на своей странице в Twitter в субботу приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

16 мая издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Мбаппе перейдет в испанский "Реал" из ПСЖ на правах свободного агента, зарплата игрока при переходе составила бы €40 млн в год с премией €40 млн при подписании контракта. 20 мая портал Eurosport сообщил, что руководство ПСЖ предложило футболисту за продление соглашения €300 млн в качестве бонуса и заработную плату €100 млн в год. 21 мая Мбаппе продлил контракт с парижским клубом до 2025 года.

"Продление контракта французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" с форвардом Килианом Мбаппе подрывает экономическую устойчивость европейского футбола, а также ставит под угрозу мировую спортивную целостность, - говорится в заявлении. - Возмутительно, что такой клуб, как ПСЖ, который потерял €700 млн в прошлом сезоне, может продлевать контракты с футболистами на такие рекордные суммы. В связи с этим руководство чемпионата Испании собирается подать жалобу на ПСЖ в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также в административные и налоговые органы Франции и компетентные органы Европейского союза, чтобы защитить экономическую систему европейского футбола".