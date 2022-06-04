УЕФА принес извинения за беспорядки во время финала ЛЧ в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением по итогам прошедшего финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" содержал победу над "Ливерпулем" (1:0), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"УЕФА приносит искренние извинения всем поклонникам футбола, которым пришлось стать свидетелями или пережить пугающую события, произошедшие в преддверии финала Лиги чемпионов. В ночь, которая должна была запомнится праздником европейского клубного футбола. Ни один фанат не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться.

После событий УЕФА заказал независимую экспертизу для выявления недостатков всех субъектов, задействованных в организации финала. Проверка будет направлена на установление хронологии того, что происходило в течение дня, как на футбольном стадионе, так и на прилегающих территориях", - сообщается в заявлении на официальном сайте УЕФА.