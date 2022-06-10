Победа в Баку была для меня большой гордостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2021 года, пилот команды Red Bull Racing Серхио Перес.

Он сказал, что и в этот раз полон решимости максимально использовать свои возможности.

"В прошлом году я одержал свою первую победу в составе команды Red Bull в Баку. Мне нравятся уличные трассы, здесь многое зависит от мастерства пилота, при атаке можно очень легко ошибиться", - сказал он.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1", стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.