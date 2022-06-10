https://news.day.az/sport/1469715.html Фарид Гайыбов и Орхан Мамедов провели встречу с членами сборной по мини-футболу - ФОТО
Фарид Гайыбов и Орхан Мамедов провели встречу с членами сборной по мини-футболу - ФОТО
Как известно, накануне сборная Азербайджана по мини-футболу, выступающая на чемпионате Европы в словацком городе Кошице, обыграла в ¼ финала сборную Словакии и вышла в полуфинал.
10 июня министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и почетный президент футбольного клуба "Зиря" Орхан Мамедов провели встречу в видеоформате с членами сборной, поздравив команду с победой и пожелав ей успехов в полуфинале.
Главный тренер сборной по мини-футболу Эльшад Гулиев от имени команды выразил признательность за внимание.
Напомним, что полуфинальный матч состоится сегодня в 20:30 по бакинскому времени на стадионе Steel Aréna в Кошице.
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