Фарид Гайыбов и Орхан Мамедов провели встречу с членами сборной по мини-футболу

Как известно, накануне сборная Азербайджана по мини-футболу, выступающая на чемпионате Европы в словацком городе Кошице, обыграла в ¼ финала сборную Словакии и вышла в полуфинал.

10 июня министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и почетный президент футбольного клуба "Зиря" Орхан Мамедов провели встречу в видеоформате с членами сборной, поздравив команду с победой и пожелав ей успехов в полуфинале.

Главный тренер сборной по мини-футболу Эльшад Гулиев от имени команды выразил признательность за внимание.

Напомним, что полуфинальный матч состоится сегодня в 20:30 по бакинскому времени на стадионе Steel Aréna в Кошице.