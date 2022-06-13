Мы добились этого благодаря поддержке азербайджанского народа
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Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член выигравшей чемпионат Европы по мини-футболу сборной Азербайджана Сеймур Мамедов, забивший победный гол в ворота команды Румынии в финальном матче.

По его словам, каждый футболист мечтает забить победный гол в финальном матче.

"Это непередаваемые чувства. Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа", - сказал Мамедов.