Мы добились этого благодаря поддержке азербайджанского народа

Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член выигравшей чемпионат Европы по мини-футболу сборной Азербайджана Сеймур Мамедов, забивший победный гол в ворота команды Румынии в финальном матче.

По его словам, каждый футболист мечтает забить победный гол в финальном матче.

"Это непередаваемые чувства. Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа", - сказал Мамедов.