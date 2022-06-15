Азербайджанский триатлет вошел в пятерку на Кубке Европы

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов занял пятое место на Кубке Европы, прошедшем в Коимбре (Португалия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем приняли участие 62 спортсмена, а для Ростислава это был третий старт подряд.

Отметим, что ранее он стал четвертым на Кубке Европы в Жешуве, а до того финишировал седьмым на чемпионате континента.

