https://news.day.az/sport/1470793.html Азербайджанский триатлет вошел в пятерку на Кубке Европы
Отметим, что ранее он стал четвертым на Кубке Европы в Жешуве, а до того финишировал седьмым на чемпионате континента.
Азербайджанский триатлет вошел в пятерку на Кубке Европы
Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов занял пятое место на Кубке Европы, прошедшем в Коимбре (Португалия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем приняли участие 62 спортсмена, а для Ростислава это был третий старт подряд.
Отметим, что ранее он стал четвертым на Кубке Европы в Жешуве, а до того финишировал седьмым на чемпионате континента.
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