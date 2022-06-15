Сборная Италии пропустила пять мячей за игру впервые с 1957 года

Сборная Италии проиграла Германии в матче четвертого тура Лиги наций со счетом 2:5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, счет в матче на 10-й минуте открыл немецкий хавбек Йозуа Киммих. В добавленное к первому тайму время полузащитник Илкай Гюндоган удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

До разгромного счет довел нападающий сборной Германии Томас Мюллер. Затем немецкий футболист Тимо Вернер за две минуты оформил дубль.

В конце матча итальянцы забили два мяча - на 78-й и добавленной к основному времени матча 4-й минуте отличились Вильфред Ньонто и Алессандро Бастони соответственно.

Отметим, что "Скуадра Адзура" пропустила пять мячей в матче впервые с 1957 года. Тогда итальянцы проиграли Югославии со счетом 1:6.