Азербайджанский судья получил высшую международную категорию

Член судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев получил высшую судейскую лицензию категории "А".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Международная федерация дзюдо организовала в столице Испании - Мадриде экзамен на соответствующую категорию.

Экзамен с участием 14 судей приняли директор по судейству Международной федерации дзюдо Даниэль Флорин Ласкау и председатель судейского комитета Европейского союза дзюдо Александр Ясткевич.

Сначала судьи сдали теоретический, а затем практический экзамен, управляя встречами на Открытом кубке Европы. Назим Умбаев, прошедший как теоретический, так и практический экзамены с высокими результатами, получил высшую судейскую лицензию категории "А".