Голден Стэйт стал чемпионом НБА

Голден Стэйт - новый чемпион НБА. Минувшей ночью "воины" выиграли финальную серию у Бостона 4:2. Решающая победа была одержана минувшей ночью на площадке "кельтов" 103:90, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Таким образом, Голден Стэйт в шестой раз в истории стали чемпионом НБА. Примечательно, что за время выступления тройки Карри-Томпсон-Грин "воины" взяли титул в четвертый раз (2015, 2017, 2018 и 2022).

НБА. Финал. 17 июня

Бостон - Голден Стэйт - 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27)

Бостон: Браун (34 + 7 подборов + 5 потерь), Хорфорд (19 + 14 подборов), Тейтум (13 + 7 передач + 5 потерь), Р. Уильямс (10 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Смарт (9 + 9 передач) - старт; Г. Уильямс (3), Уайт (2), Несмит (0), Морган (0), Корнет (0), Стаускас (0), Притчард (0), Хаузер (0).

Голден Стэйт: Карри (34 + 7 подборов + 7 передач), Уиггинс (18), Томпсон (12), Грин (12 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Портер (6) - старт; Пул (15), Пэйтон II (6), Игудала (0), Луни (0 + 7 подборов).

Счет в серии: 4-2