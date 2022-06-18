Неймар отказался покидать «Пари Сен-Жермен»

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался покидать французский клуб. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что парижане планируют разгрузить зарплатную ведомость и готовы расстаться с несколькими игроками команды. В их число входит и Неймар. Зарплата бразильца в клубе из столицы Франции составляет около €50 млн за один сезон. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Во многом на ситуацию повлияло продление контракта с Килианом Мбаппе до 2025 года, который предусматривает увеличение его заработной платы. Напомним, что Ла Лига попросила Союз европейских ассоциаций (УЕФА) разобраться с финансовыми делами парижского клуба. Ранее сообщалось, что УЕФА может открыть дело против "ПСЖ" из-за возможного нарушения финансового фэйр-плэй.