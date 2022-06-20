Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против звезды YouTube
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против блогера Джейка Пола. Об этом он рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела, отрывок которого опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все возможно, это правда. Но если драться, то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года", - заявил Тайсон о своей готовности к встрече. Он отметил, что поединок может быть очень интересным.