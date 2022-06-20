https://news.day.az/sport/1472305.html Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против звезды YouTube
Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против звезды YouTube
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против блогера Джейка Пола. Об этом он рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела, отрывок которого опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Все возможно, это правда. Но если драться, то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года", - заявил Тайсон о своей готовности к встрече. Он отметил, что поединок может быть очень интересным.
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