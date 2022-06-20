https://news.day.az/sport/1472362.html "ПСЖ" в поисках главного тренера
"ПСЖ" в поисках главного тренера
Самый богатый футбольный клуб Франции продолжает поиски главного тренера. После отказа Зинедина Зидана парижане готовы выкупить у "Ниццы" контракт наставника Кристофа Галтье, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Инсайдеры сообщают, что руководство "Пари Сен-Жермен" дало согласие заплатить "Ницце" за 55-летнего Кристофа Галтье отступные в размере 10 млн евро. Новым наставником "Ниццы" предположительно станет Люсьен Фавр.
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